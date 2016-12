Alexandru Tudor va arbitra ultimul meci al lui CS Ovidiu de la turneul de baraj

CS Ovidiu susține astăzi, de la ora 18, la Buzău, contra Oțelului Galați II, al doilea meci și ultimul de la turneul de baraj pentru promovarea în Liga a II-a la fotbal. Confruntarea va fi arbitrată de o brigadă cu nume: Alexandru Tudor - Adrian Vidan și Bogdan Velicu. Partida nu mai are însă importanță, Tricolorul Breaza, a treia partici-pantă la triunghiular, asigurându-și deja promovarea, după două victorii, 3-0 cu Oțelul II și 3-1 cu Ovidiu. În condițiile în care meciul nu mai are miză, este posibil ca CS Ovidiu să mizeze pe mai mulți tineri, dar antrenorul Cătălin Anghel încă nu era hotărât, ieri la prânz, asupra echipei. Oricum, dintre cei patru care nu au putut juca în meciul cu Tricolorul, sosind târziu de la echipa națională de fotbal pe plajă (Răvoiu, I. Florea, Măciucă și I. Posteucă), doar ultimii doi sunt apți. Răvoiu s-a ales cu un pomete spart la turneul din Spania, de la Castellon, iar Florea e incert, confruntându-se cu probleme musculare Răvoiu a fost lovit cu piciorul în față de un adversar, în meciul României cu Polonia, fiindu-i aplicate cinci copci în zona pometelui. În plus, cei care au intervenit pentru a-l lua pe constănțean de pe teren l-au și scăpat de pe targă. Un alt jucător de la CS Ovidiu cu semnul întrebării este Pleșa, care se pare că nu se va reface pentru partida cu Oțelul II, după ce s-a accidentat (întindere) înaintea confruntării cu Tricolorul. „Încă nu m-am hotărât ce formulă de echipă vom folosi. S-ar putea să fac o modificare sau două în formula de start din partida cu Tricolorul, dar e posibil să și dau credit mai multor tineri. Să vedem și cum se simt cei veniți de la lot și care sunt apți. Oricum, am încredere în toți băieții din lot. Că au jucat mai mult sau mai puțin, când am apelat la ei, și-au făcut datoria. Meritul ajungerii la baraj este în primul rând al lor, al jucătorilor”, a declarat Cătălin Anghel, pentru „Cuget Liber”.