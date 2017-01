Alexandru Răuţă face curat în poarta Farului

Alexandru Răuță face curat în poarta Farului

Devenit titular în urma accidentării lui Zdrâncă, tânărul goal-keeper al „marinarilor“ nu vrea să lase să-i scape această oportunitate și, meci de meci, încearcă să mențină plasa cât mai „curată“. La 23 de ani, Alexandru Răuță, fiul fostului antrenor de portari al Farului, Ion Răuță, a devenit numărul unu în poarta „marinarilor”. Iar de patru meciuri, câte a disputat ca titular până acum, nu s-a făcut de râs, ba dimpotrivă. A luat doar două goluri, iar la partida cu Gloria Buzău a apărat inclusiv un penalty. „Mă simt foarte bine ca titular la Farul. Mă bucur că am început să joc și vreau să o fac cât mai bine, să păstrez poarta cât mai curată, iar din retur, dacă mi se va da șansa, să mă lupt pentru a rămâne primul portar al echipei. Colegii din fața mea, apărătorii, m-au primit foarte bine, mi-au dat încredere și m-au încurajat. Nu în ultimul rând, primesc sfaturi și de la tatăl meu, care, din Arabia Saudită, unde antrenează acum, mă sună în seara dinaintea fiecărui meci și-mi dă sfaturi”, a declarat Alex, a cărui rezervă e tot un tânăr din pepiniera Farului, Timur Isleam (22 de ani). „Marinarii” (locul nouă în clasament, 16 puncte) susțin partida din etapa a 13-a sâmbătă, de la ora 11, pe terenul Deltei Tulcea (locul 7, 17p). Alexandru Răuță este de părere că Farul va avea un meci dificil, dar va aborda cu încredere confruntarea. „Sper să reușim să înscriem la Tulcea, de ce nu chiar și două goluri, cum am făcut-o cu Steaua II, și să obținem un rezultat bun. Gazdele au un lot tânăr, de care nu trebuie să ne temem. Cel mai periculos atacant al Deltei e Ștefan Ciobanu”, a arătat Răuță. Veteranul constănțenilor, Ion Barbu (33 de ani), e și el încrezător înaintea partidei de sâmbătă. „Poate reușim să dăm lovitura la Tulcea. În majoritatea meciurilor de până acum din deplasare am jucat bine și ne-am creat ocazii. Sperăm să fie la fel și sâmbătă. Nu o subestimăm pe Delta, dar noi suntem Farul și, etapă de etapă, trebuie să intrăm pe teren hotărâți să onorăm blazonul clubului. Cu o victorie și două remize (cel puțin) în cele trei meciuri rămase din tur am încheia foarte bine anul, nesperat chiar față de cum am început campionatul și față de greutățile cu care ne confruntăm”, a punctat Barbu. La Tulcea, Farul nu îl va putea folosi în continuare pe Florin Buzea, în refacere după o ruptură musculară. Stoperul a încercat să se antreneze luni, dar tot a simțit dureri, astfel că va sta pe margine și în această etapă, a treia la rând pe care o ratează de când s-a accidentat. Va reveni în schimb mijlocașul Dragoș Boboc (suspendat cu Steaua II), în vreme ce atacantul Bogdan Rusu a fost menajat ieri, după o lovitură primită în partida de sâmbăta trecută.