Medalie de bronz scump plătită, la 32 de grade Celsius

Alexandru Pop, pus să alerge un tur în plus la semi-maratonul de la Sfântu Gheorghe

Atletul veteran constănțean Alexandru Pop a fost la un pas de a nu prinde podiumul la Concursul național de semi-maraton de la Sfântu Gheorghe, competiție ajunsă la ediția cu numărul șapte, disputată zilele trecute. Vina nu i-ar fi aparținut alergătorului, ci organizatorilor, care, intenționat sau nu, i-au calculat greșit distanța parcursă. „Conform regulamentului, trebuia să alergăm 21 de kilometri, șase ture a câte trei kilometri și jumătate. Mi-am dozat efortul, eram în grafic, dar, pe când mă pregăteam să intru în ultimul tur, organizatorii m-au anunțat că, de fapt, mai am două ture! Am strâns din dinți și am continuat să alerg, având apoi surpriza să întâlnesc, la relaxare, concurenți pe care îi depășisem deja. Dreptate s-a făcut abia la final, când organizatorii și-au dat seama că au greșit, punându-mă să alerg 24,5 kilometri. Astfel, după timpul realizat, medalia de bronz mi-a revenit, dar, în mod normal, cu altă dozare a efortului, nu puteam scăpa argintul”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Alexandru Pop. Constănțeanul s-a arătat surprins de faptul că, la competiție, prima limbă în care se făceau anunțurile era maghiara. „Vorbeau în ungurește, apoi totul era tradus și în română. La festivitatea de premiere, am primit diplome scrise, în principal, în maghiară, pe trofeu, primele înscrisuri erau tot în maghiară, iar șnururile medaliilor includeau culorile drapelului Ungariei”, a povestit Pop. Fostul sportiv al Farului a alergat, în primele două tururi, alături de o tânără alergătoare din Târgu Jiu, Andreea, căreia i-a dat sfaturi referitoare la ritm și efort. „La final, m-a căutat antrenorul ei, să-mi mulțumească pentru că am îndrumat-o ca la carte. Tehnicianul o mai pregătise și pe Constantina Diță-Tomescu (n.r. - campioană olimpică la JO de la Beijing 2008) și a spus despre Andreea că are un potențial uriaș. Drept dovadă, a câștigat, la doar 14 ani, medalia de aur la secțiunea feminină a semi-maratonului”, a explicat Alexandru Pop. v v v La startul concursului de la Sfântu Gheorghe, desfășurat pe o căldură greu de suportat - termometrele indicau 32 de grade Celsius -, s-au aliniat aproximativ 180 de sportivi, la toate categoriile de vârstă. Dintre constănțeni, Gheorghe Romașcanu a terminat pe locul cinci, iar Marian Piron - pe opt. Pentru veterani, urmează vacanța de vară, competițiile reluându-se abia la toamnă, când vor fi organizate Maratonul București (15 septembrie), Crosul Loteriei Naționale (5 octombrie) și Crosul Petrom (11 octombrie).