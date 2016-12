Alexandru Pop, „expresul“ de Constanţa

Campionatul Național Masters 2012 la atletism

Alexandru Pop, „expresul“ de Constanța

Atletul constănțean veteran Alexandru Pop, de la CFR Con-stanța, a cucerit două medalii de aur la Campionatul Național Masters 2012, desfășurat, zilele trecute, pe stadionul „Iolanda Balaș Soter” din București.Pop a trecut primul linia de sosire în proba de 800 m, cronometrat fiind cu timpul de două minute, 26 secunde, 20 sutimi, și tot primul a fost și în cursa de 5.000 m, pe care a terminat-o în 18 minute, 58 secunde, 16 sutimi.„Vremea a ținut cu sportivii, astfel încât a fost o reală plăcere să alergăm. La 800 m, așa cum s-a întâmplat și la ediția de anul trecut, am făcut o cursă tactică, detașându-mă pe ultimii 120 metri. La 5.000 m, am reușit performanța de a-mi îmbunătăți vechiul timp cu un minut și jumătate. La start, s-au aliniat 25 de atleți. Am alergat în pluton în primele ture și m-am forțat să nu întăresc tempoul. În ultimele cinci ture (2.000 m), am luat cursa pe cont propriu și am condus până la capăt”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Alexandru Pop.Pentru campionul constănțean, urmează acum participarea la Crosul Olimpic de la Constanța, care va avea loc în data de 17 iunie.„Personal, consider Crosul Olimpic un concurs de relaxare, la care îi îndemn să alerge pe toți constăn-țenii care iubesc sportul, mișcarea, exercițiul fizic. Până pe 15 august va fi «vacanță», apoi voi relua pregătirile pentru Maratonul Internațional București, din data de 7 oc-tombrie”, a mai spus Alexandru Pop.