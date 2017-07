Alexandru Pop, de la Maratonul de la Paris, la aurul naţional

Alexandru Pop, de la Maratonul de la Paris, la aurul național

De la start nu au lipsit nici sportivii constănțeni. Fostul atlet al CS Farul Alexandru Pop (+50 ani) și-a trecut în palmares o medalie de aur în proba de 10.000 metri și una de argint la 5.000 metri, acolo unde a fost întrecut de un alt sportiv dogrogean, Vasile Apetroaie, legitimat la CS Eforie, acesta fiind medaliat și cu argint la 1.500 metri. La rândul său, Gheorghe Romașcanu a urcat de două ori pe podium: aur la 400 metri și argint la 800 metri.„A fost o căldură insuportabilă la ora disputării probei de 10.000 m, undeva la 42 de grade, însă m-am descurcat bine într-un final. La 5.000 m, a început să se resimtă oboseala acumulată în proba anterioară și am fost întrecut de amicul meu Vasile Apetroaie, clar mai proaspăt decât mine”, a declarat Alexandru Pop.v v vAjuns la 53 de ani, Alexandru Pop nu ratează nicio șansă să-și pună la încercare rezistența. În aprilie, a luat parte la a V-a ediție a prestigiosului Maraton Internațional de la Paris, competiție la care au fost prezenți peste 40.000 de alergători din toată lumea.„Senzația a fost una extraordinară: oriunde te uitai, vedeam atleți! Startul s-a dat de pe celebrul bulevard Champs-Elysees, iar traseul a fost unul extrem de solicitant. La jumătatea cursei, aveam un timp foarte bun și după calculele mele eram în grafic să stabilesc un nou record personal. Din păcate, m-a lovit un puternic val de căldură spre final și am slăbit ritmul. Colegul meu de la Sana Sport, Daniel Antonaru, m-a avertizat să o las mai moale, dar am simțit că pot. Nu am renunțat și am dus cursa până la capăt”, a declarat Alexandru Pop.Traseul a pornit de lângă Arcul de Triumf, pe vestitul bulevard Champs Elysees, apoi s-a îndreptat spre Place de la Concorde, Muzeul Luvru, Place de la Bastille, Bois de Vincennes (în care se află Chateau de Vincennes, singura cetate fortificată de lângă Paris), Catedrala Notre Dame, Grand Palais, Turnul Eiffel & Trocadero, Bois de Boulogne.