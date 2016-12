Alexandru Chipciu, dorit la o echipă de top din Belgia

Ştire online publicată Marţi, 12 Iulie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Antrenorul echipei belgiene de fotbal Anderlecht, Rene Weiler, a confirmat interesul pentru Alexandru Chipciu, mijlocașul Stelei București, care a evoluat pentru naționala României la EURO 2016, scrie ziarul La Derniere Heure citat de Agerpres."Alexandru Chipciu știe să joace pe trei posturi în spatele vârfului și are un profil interesant. În plus, are experiență într-un grup tânăr", a spus Rene Weiler, într-un moment când au loc negocieri între cele două cluburi.Anturajul jucătorului, care a confirmat că Anderlecht este într-o poziție favorabilă, speră să se ajungă la o soluție definitivă în această săptămână, în ciuda interesului unui club turc, potrivit La Derniere Heure.Problema rămâne prețul jucătorului, deoarece președintele Stelei dorește 4 milioane în schimbul lui Chipciu dacă jucătorul pleacă înainte ca echipa bucureșteană să dispute turul 3 preliminar al Ligii Campionilor.Tragerea la sorți pentru turul 3 preliminar ar putea decide, vineri 15 iulie, ca Steaua și Anderlecht să fie adversare.Dacă Anderlecht acceptă ca mijlocașul să vină după tururile preliminare ale Champions League, atunci suma transferului ar coborî la 3 milioane de euro.Alin Stoica, fostul jucător român al lui Anderlecht, vede în Chipciu un transfer foarte bun: "Nu degeaba a fost la EURO. Nu e genul care dă pase decisive, ci mai degrabă un fotbalist care joacă pe flanc și pătrunde spre poartă. Anderlecht s-ar întări odată cu aducerea lui".În legătură cu un transfer la Anderlecht, ziarul belgian îl menționează și pe Nicolae Stanciu, conducătorul de joc al Stelei și al naționalei României, în vârstă de 23 de ani. Stanciu ar fi însă prea scump pentru vicecampioana Belgiei, Steaua cerând pentru el între 6 și 8 milioane de euro, potrivit informațiilor pe care le are La Derniere Heure.