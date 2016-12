Alexandru Boc a demisionat din funcţia de vicepreşedinte al LPF

Alexandru Boc a demisionat din funcția de vicepreședinte al LPF

Vicepreședintele Ligii Pro-fesioniste de Fotbal (LPF), Alexandru Boc, a declarat, ieri, agenției Mediafax, că și-a dat demisia din funcția pe care o ocupa, el precizând că nu va mai rămâne nici observator. „Am promis demult. Chiar înainte de alegeri am spus că, dacă nu va ieși domnul Dra-gomir, voi pleca și eu. Am avut o discuție foarte civilizată cu Gino Iorgulescu, pentru că suntem prieteni, ne cunoaștem de o viață. I-am spus care e părerea mea, mi-a dat dreptate, a înțeles că am fost în echipă cu domnul Dragomir și că nu pot să-l trădez. Nu voi rămâne nici observator. Voi lua o pauză pentru sărbătorile de iarnă și probabil că din primăvară, dacă nu, din vară, voi merge la o echipă de fotbal”, a spus Boc. În 19 noiembrie, Alexandru Boc și Iosif Robi Urs, vice-președinții LPF din timpul ulti-mului mandat al fostului pre-ședinte Dumitru Dragomir, au fost confirmați în funcție până la 31 ianuarie 2014.