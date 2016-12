Alex Şimicu nu regretă plecarea de la HCM

Alex Șimicu nu regretă plecarea de la HCM

Cel mai bun handbalist al anului 2013, Alexandru Șimicu, a decis să plece de la campioana HCM Constanța și să semneze cu Hamburg. Noul antrenor al lui Șimicu va fi francezul Christian Gaudin, fost selecționer al naționalei României.„Sunt foarte fericit că am realizat atâtea lucruri bune la HCM, am ajuns aici și datorită lor, a colegilor și a staff-ului tehnic. N-am niciun regret, singurul este legat de faptul că echipa nu este într-o situație bună. Plecarea la Hamburg nu era programată. Am vrut să îmi duc la bun sfârșit contractul cu HCM, de aceea am semnat noul contract după ce înțelegerea cu Constanța expira, dar nu puteam să refuz o astfel de propunere. Niciun jucător nu cred că ar face-o, ținând cont de ce rezultate a avut și de ce jucători au trecut pe aici. Obiectivul meu este calificarea în Final Four-ul Cupei EHF și clasarea pe podium în Bundesliga” a declarat Șimicu, pentru site-ul handbalvolei.ro.