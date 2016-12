Alex Ferguson va preda la Harvard

Sir Alex Ferguson, fostul antrenor al echipei Manchester United, retras din vara anului 2013, va preda la prestigioasa universitate americană Harvard. Scoțianul de 72 de ani, care a mai susținut un curs la Harvard în 2012, va începe să predea din luna mai, potrivit Mediafax. "Sunt încântat că am oportunitatea și privilegiul de a colabora cu un centru de excelență atât de respectat. Abia aștept să dezvolt o relație cu studenții și cu membrii comunității de la Harvard", a declarat Ferguson. Ferguson va susține un curs intitulat "The business of entertainment, medias and sports".