Alegeri la FR de Gimnastică. "Las locul tineretului!"

Președintele Federației Române de Gimnastică, Adrian Stoica, a anunțat că nu mai dorește să candideze pentru un nou mandat la șefia forului pe care l-a condus timp de 20 de ani. Acesta consideră că este timpul unei schimbări de generații, pentru binele gimnasticii românești.Adunarea Generală pentru alegerea noului președinte are loc pe 4 august, la sediul Ministerului Tineretului și Sportului.„Cu toții trăim într-o societate în care, din păcate, am început să uităm că vine o vreme când fiecare dintre noi trebuie să încurajăm și generațiile următoare să crească și să se afirme. Este foarte adevărat că, uneori, experiența nu poate fi compensată doar cu entuziasm, dar cred că trebuie să avem decența să acceptam că, undeva, trebuie să înceapă și experiența noilor generații. Deși am primit multe propuneri de la membri afiliați de a continua încă un mandat, cu mulțumire pentru acestea, am decis că este timpul pentru ca generația tânără să se implice”, a declarat Adrian Stoica.