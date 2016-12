Aleargă la Maratonul Nisipului! Pentru tine şi pentru copiii cu autism

Aleargă la Maratonul Nisipului! Pentru tine și pentru copiii cu autism

Maratonul Nisipului susține realizarea proiectului Spațiu Senzorial, prin care se urmărește construirea unei alei senzoriale exterioare și achiziționarea unui echipament de olărit destinate îmbunătățirii experiențelor senzoriale pentru 60 de copii autiști.Toate încasările cursei Family Run (Maratonul Nisipului), din data de 29 martie, care va avea loc pe faleza din stațiunea Mamaia, vor fi direcțio-nate pentru implementarea acestui proiect.„Spațiul Senzorial va ajuta la dezvoltarea copiilor, le va asigura gândirea rațională, le va dezvolta abilitățile de manevrare și îmbunătățire a capacităților de soluționare a problemelor. De asemenea, acest proiect îi va ajuta și pe terapeuți să descopere noi preferințe ale copiilor, să obțină o cunoaștere aprofundată cu privire la personalitatea copilului și să stabilească un contact optim cu aceștia”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele AS SanaSport, Daniel Antonaru.Maratonul de la malul mării, ajuns la cea de-a doua ediție, rămâne și în acest an singura competiție de acest gen din Europa care se desfășoară pe nisip.Evenimentul este organizat de Asociația SanaSport, în parte-neriat cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța, Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral și Radio Constanța. Maratonul Nisipului se adresează atât alergătorilor amatori, cât și sportivilor de performanță, incluzând trei probe competitive (maraton, semimaraton și cursa de 10 km) și cursa Family Run (3 km), care are menirea de a-i aduce mai aproape de sport atât pe părinți, cât mai ales pe copiii acestora.La prima ediție, cea de anul trecut, organizatorii au reușit să înscrie Con-stanța pe harta maratoanelor mondiale, adunând la start sute de participanți din România și din străinătate și alte câteva sute de susținători. Cei interesați se pot înscrie pe website-ul evenimentului, www.maratonulnisipului.ro.