Aleargă de 75 de ani - profesorul Traian Petcu, sărbătorit pentru o viaţă dedicată atletismului

Aleargă de 75 de ani - profesorul Traian Petcu, sărbătorit pentru o viață dedicată atletismului

Luna viitoare, pe 16 aprilie, profesorul Traian Petcu va împlini 87 de ani. Dintre aceștia, 75 au fost dedicați atletismului, iar performanța sa a fost salutată cu ocazia Campionatului Național de cros al veteranilor, competiție desfășurată, zilele trecute, la Pitești. „Mi-am închinat, practic, viața atletismului. Alerg, fără întrerupere, din 1935. Am trăit sub trei orânduiri, dar niciodată nu am renunțat la sport. Le recomand tinerilor de astăzi să alerge ori de câte ori au ocazia, în primul rând pentru sănătatea lor. Pentru performanță, îți trebuie ceva mai mult - pasiune, voință și plămâni de fier”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Traian Petcu. De-a lungul timpului, seniorul pistei a fost legitimat la cluburile AS Constanța, AS Concordia, CS Dezrobirea și Dinamo București. Este maestru al sportului și are în palmares peste 500 de participări la concursurile de atletism, interne și internaționale, inclusiv Campionate Mondiale și Europene. A câștigat atât de multe titluri de campion național și balcanic, încât le-a uitat numărul. „Am alergat zeci de mii de kilometri și cred că s-au adunat câteva zeci de butoaie de transpirație. Am avut victorii mari, dar și înfrângeri. Bucurii și tristețe. Câștigul cel mai de preț a fost sănătatea. Apoi, sportul îți modelează caracterul, îți definește personalitatea, te face modest, cinstit și demn. Aceste trăsături am căutat să le transmit și elevilor mei”, a spus profesorul Petcu. La Naționalele de cros de la Pitești, veteranul constănțean a concurat la categoria de vârstă 85-89 de ani, fiind din nou cel mai bun. A alergat cei trei kilometri cot la cot cu ceilalți sportivi, mult mai tineri decât el, și a trecut linia de sosire în aplauzele tuturor. „A fost un moment emoționant. Am primit o cupă și o diplomă specială, pe care le adaug în vitrina cu trofee, cea mai mare bogăție a mea”, a explicat Traian Petcu. Campionatul Național de cros al veteranilor a fost organizat de Direcția pentru Sport a Județului Argeș și Federația Română de Atletism, la start aliniindu-se sportivi din București, Constanța, Ploiești, Galați, Brăila, Găești, Brașov, Alba Iulia, Petroșani și Pitești. Următoarea competiție la care va alerga profesorul Petcu este Crosul Primăverii, programat, la sfârșitul lunii martie, la Sovata.