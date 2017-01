Aihan Omer, noul selecţioner al naţionalei de handbal masculin

Aihan Omer, noul selecționer al naționalei de handbal masculin

Aihan Omer este noul selecționer al reprezentativei de handbal masculin a României. Vineri, cu ocazia ședinței consiliului de administrație al federației române de specialitate, „Turcul" a fost ales în această importantă funcție, într-un moment delicat pentru sportul pe semicerc din Carpați. Aihan Omer a câștigat detașat lupta cu Vasile Stângă, celălalt antrenor rămas în cursa pentru postul de selecționer. Tehnicianul constănțean a fost votat de opt dintre membrii CA, Stângă, de numai trei, în timp ce alți doi s-au abținut. „L-am ales pe Omer pentru că e cel mai bun. În ultimii trei ani, a fost la toate cursurile de perfecționare din străinătate, plătindu-și singur cheltuielile. E tobă de handbal și mai are și noroc", a declarat vicepreședintele FRH, Petru Paleu, după întrunirea de la Piatra Neamț, eveniment la care a participat, în calitate de membru al CA, și Elena Frîncu, directorul executiv al DSJ Constanța. Contractul lui Aihan Omer este valabil pe un an, înțelegerea urmând a fi repusă în discuție în iunie 2008, după încheierea cam-paniei de calificare la Campionatul Mondial din Croația 2009. De fapt, acesta este și obiectivul stabilit noului selecționer: să ducă România la turneul final al CM, după o absență de 11 ani. În perioada imediat următoare, „Turcul" își va alege și colectivul tehnic alături de care va lucra la națională. Omer îl înlocuiește pe Lucian Râșniță, care a condus pentru ultima dată lotul la returul cu Suedia, din barajul ratat de calificare la EURO 2008. De la CSS Medgidia, în Liga Campionilor Aihan Omer are 47 de ani și antrenează de 17 ani, prima sa echipă fiind CSS Medgidia. În 1993, a promovat din Campionatul județean în Divizia B, cu Cimentul Medgidia. Între 1995 și 1998, a fost antrenor la prim-divizionara Dacia Pitești. În 1999, a câștigat titlul național și Cupa României cu Minaur Baia Mare, iar în sezoanele 2001 / 2002 și 2002 / 2003, a realizat eventul cu Fibrex Săvinești. În 2003, a preluat pe HCM Constanța, obținând trofee în fiecare an: titlul în 2004, Cupa României în 2005, eventul în 2006. Palmaresul european cuprinde participarea în Liga Campionilor, cu Minaur Baia Mare, în grupele Ligii Campionilor, cu Fibrex (2002 și 2003), semifinala Challenge Cup, cu HCM Constanța (sezonul 2003 / 2004), și tot o semifinală, dar în Cupa Cupelor, cu HCM Constanța (sezonul 2005-2006). În vara anului 2006, Aihan Omer a preluat echipa UCM Reșița, cu care a câștigat Cupa Challenge în 2007.