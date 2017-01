Aihan Omer debutează pe banca tricolorilor la amicalul cu Germania

Aihan Omer, noul antrenor al echipei naționale de handbal masculin a României, s-a arătat surprins de decizia consiliului de administrație al federației, care l-a instalat, la sfârșitul săptămânii trecute, în funcția de selecționer. „Nu mă așteptam să fiu numit antrenorul naționalei, nu credeam că am atâția membri ai consiliului de administrație de partea mea. Mă bucur că am această șansă, deși cred că, în numai un singur an, nu îmi pot pune în practică foarte bine planul pe care îl am", a spus tehnicianul constănțean, care va debuta pe banca reprezentativei la amicalul cu Germania, programat pe 26 septembrie, la Wetzlar. În ceea ce privește echipa sa de club, UCM Reșița, „Turcul" a precizat că numirea în funcția de selecționer nu îl obligă să renunțe la acel contract. „Voi pregăti și pe Reșița, pentru că am început o treabă acolo și trebuie să o duc la bun sfârșit. Unii dintre conducătorii federației au propus ca antrenorul naționalei să renunțe la orice angajament. Elena Frîncu (n.r. - directorul executiv al DSJ Constanța) a susținut această idee și acum, dar membrii CA au stabilit că pot rămâne la Reșița și să mă ocup și de reprezentativă", a declarat Aihan Omer.