Agendă rugbistică

l Echipa Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” CSS Constanța a cucerit medaliile de bronz la Campionatul Național de rugby juniori sub 19 ani, aceasta fiind cea mai bună performanță a sportului cu balonul oval, la nivel juvenil, pe 2009. În finala mică, disputată pe stadionul „Arcul de Triumf” din București, LPS a întâlnit pe CSS Unirea Iași, meciul încheindu-se la egalitate, scor 10-10. Conform regulamentului, s-a aplicat criteriul eseurilor marcate, Constanța fiind mai bună la acest capitol, 2-1. Pentru al doilea an consecutiv, titlul de campioană a revenit celor de la CTMRTF Metrorex, care, în marea finală, arbitrată de Gheorghe Sabău, au dispus, scor 15-6, de Colegiul Național „Aurel Vlaicu”. l Formația de rugby juniori sub 16 ani a clubului Callatis Mangalia a terminat pe locul șase Campionatul Național, fiind înfrântă, în finala pentru locurile 5-6, de RC Arieșul Cluj, cu scorul de 7-19. Medaliile de aur au revenit CSS-ului Bârlad (10-5 în finala mare, cu Dinamo), în timp ce, pe ultima treaptă a podiumului, au urcat cei de la Metrorex (12-6 în finala mică, în compania Stelei). Turneul final a fost găzduit tot de stadionul „Arcul de Triumf” din Capitală. l Reprezentativa de rugby a României a încheiat pe poziția a patra turneul de la Odessa (Ucraina), competiție preliminară Campionatului European. În prima fază, „stejarii” au pierdut în fața Georgiei, 0-22, apoi au câștigat celelalte meciuri (14-10 cu Polonia, 47-0 cu Elveția, 51-0 cu Grecia) și au ieșit din grupă din postura ocupantei locul doi, mergând să joace semifinala cu naționala Republicii Moldova. Înfrântă cu scorul de 12-20, România a trebuit să se mulțumească doar cu finala pentru locurile 3-4, iar Georgia, transformată într-un adversar-sperietoare, s-a impus din nou, 24-0. Astfel, după ce a jucat în două turnee de calificare, România are 28 de puncte în clasamentul general și, pentru a obține biletele pentru Hanover, așteaptă jocul rezultatelor din următoarele două concursuri preliminare, la care nu participă.