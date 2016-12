Agendă rugbistică

l Duminică, 7 iunie, pe stadionul „Arcul de Triumf” din București, se vor desfășura finalele Campi-onatului Național de rugby juniori sub 19 ani. De la ora 17.00, echipele LPS „Nicolae Rotaru” CSS Constanța și CSS Unirea Iași își vor disputa medaliile de bronz, provincia nea-vând acces, anul acesta, decât în finala mică. Ar-bitrează Horațiu Bărgă-unaș; judecători de mar-gine - Dănuț Frăsineanu și Răzvan Vasiliu. Trofeul este râvnit de două echipe din Capitală: Colegiul Național „Aurel Vlaicu” și CTMR TF Metro-rex, campioana en-titre, care se vor duela începând cu ora 18.30, în arbitrajul lui Gheorghe Sabău. vvv l Veste cât se poate de tristă pentru naționala de rugby juniori sub 20 de ani a României. După ce au reușit, în primăvară, să se claseze pe locul întâi la Cam-pionatul Mondial din Kenya, divizia secundă valorică, ceea ce le adusese cali-ficarea în eșalonul de elită pentru ediția din 2010, „stejăreii” au aflat, ieri, că nu mai promovează, pentru că International Rugby Board a decis să reducă numărul de echipe din competiție, de la 16 la 12, ceea ce înseamnă că nu mai promovează nimeni din divizia a doua. Mai mult, vor retrograda patru din actualele participante ale primei divizii a CM. Conform site-ului rugby.ro, România are, totuși, o bucurie: pentru a juca la anul în divizia secundă a Mon-dialului, nu va mai trebui să treacă prin sesiunea de calificări.