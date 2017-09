Aerobicii de la CS Farul ţintesc medaliile de aur la Jocurile Mondiale

Aerobicii de la CS Farul țintesc medaliile de aur la Jocurile Mondiale

În perioada 20-30 iulie, la Wroclaw (Polonia), au loc întrecerile celei de-a X-a ediții a Jocurilor Mondiale, reunind 30 de discipline sportive. Începând cu anul 1981, competiția a devenit una din cele mai importante evenimente care are loc la un an după Jocurile Olimpice, având în program discipline și sporturi care nu sunt incluse sub „umbrela celor cinci cercuri”.Gimnaștii aerobici tricolori au pornit încrezători spre Polonia, fiind favoriți la obținerea strălucitoarelor distincții. Iată lotul celor 12 sportivi care ne vor reprezenta la Jocurile Mondiale: Dacian Barna, Andreea Bogati, Dorian Broței, Lucian Săvulescu, Bianca Gorgovan, Lavinia Panaete, Cristina Nedelcu (toți de la CS Farul Constanța), Gabriel Bocșer, Steliana Stoenescu, Ioana Darie, Mădălina Cioveie și Denisa Ganea.Din staff, fac parte antrenoarea Mariana Mezei, fizioterapeuta Petra Teleman, arbitrele Alina Drăgan și Ramona Haidu, dar și Maria Fumea, membră a Comitetului Tehnic al Federației Internaționale de Gimnastică.