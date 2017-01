Adrian Stoica se bucură că a reuşit să-i redea gimnasticii pe Belu şi Bitang

Adrian Stoica se bucură că a reușit să-i redea gimnasticii pe Belu și Bitang

Joi, 03 Iunie 2010

Adrian Stoica, președintele Federației Române de Gimnastică, a declarat că îl bucură deschiderea de care au dat dovadă Octavian Belu și Mariana Bitang și dorința lor de a se implica într-o activitate „pe care știu s-o facă foarte bine”. „A fost o perioadă în care nu au dorit să se implice, dar faptul că am reușit să-i convingem să se întoarcă în gimnastică este un punct pozitiv. Înțelegerea va dura până la JO 2012", a spus Stoica. Reîntoarcerea la lot a celor doi, stabilită în ultimul Comitet Executiv, a generat însă demisia antrenorului-coordonator, constănțeanul Nicolae Forminte. Stoica a expli-cat că cei care au lucrat până acum cu Forminte vor rămâne în colectivul de antrenori. „Noi nu am operat nicio schimbare și nici nu este aceasta intenția noastră. Inclusiv domnul Forminte avea locul dânsului în acest colectiv. Repet, nu l-a dat nimeni afară. Este nevoie și de expertiza lui Forminte, sper că va trece peste orgoliile personale”, e subliniat Stoica. În general, pregătirea gimnastelor se va desfășura la Deva și Izvorani, iar Belu și Bitang vor asigura desfășurarea fără sincope a antrenamentelor. Mondialele de la Rotterdam (18 - 24 octombrie) sunt următoarea competiție majoră, dar Adrian Stoica reamintește că obiectivul de perspectivă este legat de Jocurile Olimpice din 2012. Președintele FRG a arătat că Belu și Bitang au încheiat cu Federația o înțelegere de tip „gentleman’s agreement” până la JO, chestiunea detaliilor financiare nefiind discutată. „După opinia noastră, la ultimele trei campionate majore, două Europene și un Mondial, fără să mă leg de rezultate, pentru că obiectivele au fost îndeplinite, lucrurile de fond, de pregătire, lucrurile care mă așteptam să meargă înainte nu prea s-au văzut. Din părerile expuse în Comitetul Executiv a reieșit că au existat anumite sincope în pregătire, au mai fost și lucruri rele sau care pot fi îmbunătățite. Situație în care am făcut apel la toată suflarea gimnasticii să dea o mână de ajutor. Am apelat în special la Belu și Bitang” Adrian Stoica, președinte FRG