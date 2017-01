Turneul final al CN de rugby juniori U17 și U18

Adrian Pllotschi: „Anul acesta, tragem la medalii“

Antrenorul Adrian Pllotschi, cel care, alături de Virgil Năstase, se ocupă de pregătirea echipei de rugby juniori sub 18 ani de la LPS „Nicolae Rotaru” CSS Constanța, a declarat că obiectivul stabilit pentru turneul final al Campionatului Național este câștigarea unei medalii. „Anul acesta, țintim podiumul. Sperăm să avem șansă și, la tragerea la sorți a primului meci, să ne fie scos în cale un adversar accesibil. Jucăm acasă, trebuie să fructificăm acest avantaj. Echipa a crescut în valoare, avem în componență sportivi de lot național, precum Cristian Ogea, Liviu Țăranu sau Ilie Iorgu. Știu ce pot echipele din București, pe care le-am întâlnit în prima fază a campionatului, sper să nu ne surprindă reprezentantele Moldovei sau Ardealului”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Adrian Pllotschi. Turneul final al Campionatului Național de rugby juniori sub 17 ani și sub 18 ani se va desfășura, în perioada 17-20 mai, pe stadionul „Constructorul-Cleopatra” din Complexul Sportiv „Badea Cârțan”. Echipe participante sunt: U17: CTMRTF București, CSA Steaua București, Colegiul Național „Aurel Vlaicu” București, CSS Bârlad, CSS Unirea Iași, LPS Focșani, RC Buzău, Grupul Școlar CFR Pașcani; U18: LPS „Nicolae Rotaru” CSS Constanța, Colegiul Național „Aurel Vlaicu” București, CTMRTF București, LPS Focșani, CSS Tecuci, CSS Bârlad, CSM Știința Baia Mare, U Gens Cluj.