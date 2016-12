Superliga Constanței la fotbal în sală, etapa a treia

Adrian Pitu, ca-n vremurile bune ale Farului

Meciuri extrem de echilibrate în cadrul etapei a treia a Superligii Constanței la fotbal în sală, competiție organizată la Clubul Eden din bd. Aurel Vlaicu. Cel mai frumos joc a adus față în față pe Lucas Class și FC Store, decis abia pe final, balanța fiind înclinată de plusul de experiență al băieților de la Lucas Class. Olimpia a trecut de Global Systems grație, în special, formei foarte bune a fostului jucător al Farului și Stelei, Adrian Pitu, în timp ce ISU a trecut prin mari emoții pentru victoria cu FC Palas. Iată rezultatele înregistrate: FC Olimpia - Global Systems 7-4, ISU Capitol - FC Palas 10-9, Lucas Class - FC Store 9-7, Cartier Far - FC 95 Tomis Nord 14-8. Partida dintre Detectors și FC RAR a fost amânată, data disputării jocului urmând a fi comunicată în timp util. „Vreau să acord echipei FC 95 Tomis Nord o bilă albă, pentru replica viguroasă acordată Cartierului Far, dar, în același timp, și una neagră, pentru că unul dintre componenții săi a avut un comportament necuviincios la adresa arbitrului, motiv pentru care a și fost eliminat. Nu mă așteptam la o asemenea atitudine din partea acestui copil, mai ales că echipa sa este deținătoarea en-titre a Trofeului Fair-play”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, organizatorul turneului, Marcel Lică. Partidele rundei viitoare se vor desfășura după următorul program: sâmbătă, 4 decembrie: Lucas Class - FC RAR (orele 19.00-20.00), Detectors - Global Systems (20.00-21.00), ISU Capitol - Cartier Far (21.00-22.00); duminică, 5 decembrie: FC Palas - FC Store (18.00-19.00), FC Olimpia - FC 95 Tomis Nord (19.00-20.00).