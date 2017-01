Adrian Pătulea protagonist în primul amical al Farului

2

constanta

constanta trezestete fcfarul are nevoie de incurajare haideti sa le aratam la toata lumea ce in constanta doar farul conteaza haideti de acum inainte sa fim ca in 2005 adica mam referit la suporteri nu ca acum 100 sau 200 de fani sa fim ca atunci pentru ca farul are nevoie de noi si trebuie sa aratam la alti ca in costanta doar farul conteaza nu si alcineva