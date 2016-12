Adrian Mutu: Venirea mea la Petrolul nu e o garanţie pentru câştigarea titlului

Adrian Mutu: Venirea mea la Petrolul nu e o garanție pentru câștigarea titlului

Ştire online publicată Miercuri, 04 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Atacantul Adrian Mutu, care va juca la Petrolul Ploiești din 2014, fiind împrumutat un an și jumătate de la gruparea franceză Ajaccio, a declarat că venirea sa la echipa ploieșteană nu este o garanție pentru câștigarea titlului de campioană, scrie Mediafax."Am discutat cu cei de la Petrolul mai multe lucruri, dar nu erau legate de contract, de pregătire și program. Nu cred că se mai poate întâmpla să nu ajung la Petrolul, situația contractului era stabilită de mai mult timp. Am discutat mai mult cu Cosmin Contra decât cu persoanele din conducere. În ianuarie mă voi alătura lotului. Mai joc un an și jumătate de fotbal și după aia poate mă retrag. A contat prietenia mea cu Cosmin Contra, dar am discutat cu el și asta nu va avea nicio legătură cu ceea ce se va întâmpla în vestiar. El este antrenorul, va face alegerile pe care le vrea. Eu trebuie să mă pregătesc și să ajung la cea mai bună formă posibilă. Când plecăm de acolo suntem prieteni, la stadion vom fi antrenor și jucător. Eu îmi asum o responsabilitate, știu la ce să mă aștept, dar nu mi-e frică de nimic. Nu are de ce să-mi fie frică. E vorba de fotbal, și aici mă bazez pe mine. Eu nu sunt o garanție pentru titlu, Petrolul are deja o echipă bună, este pe acest drum. Eu sper să-mi ajut echipa prin calitățile pe care le am, sper să dau goluri. Dar nu e o garanție", a declarat Mutu la plecare spre Franța.