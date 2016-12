Adrian Mutu revine la NAŢIONALĂ

Adrian Mutu revine la NAȚIONALĂ

Ştire online publicată Duminică, 29 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Adrian Mutu, aflat intr-un conflict dur cu selectionerul Victor Piturca, are sanse mari sa revina la echipa nationala, a anuntat noul director tehnic al "tricolorilor", Anghel Iordanescu .Acesta a prceizat insa ca Adrian Mutu ar trebui sa isi gaseasca o echipa din strainatate la care sa joace meci de meci."Din postura de director tehnic al nationalei, eu cred ca Adrian Mutu ar trebui sa joace in strainatate, ar trebui sa joace meci de meci si cred ca asa poate reveni la echipa nationala", a spus Iordanescu la Sport.ro.Victor Piturca a anuntat ca nu il va mai convoca pe Adrian Mutu cat timp el se va ocupa de echipa nationala, dupa ce cei doi au avut mai multe schimburi de replici foarte dure.Mutu are sanse mari sa revina in Liga I din luna ianuarie, fiind in discutii avansate cu Petrolul Ploiesti, scrie realitatea.net.