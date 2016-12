Adrian Mutu, în formă de zile mari, în tricoul Fiorentinei

Ştire online publicată Vineri, 22 Ianuarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Adrian Mutu se arată într-o formă excelentă în acest început de an, fiind omul determinant pentru Fiorentina. În cinci meciuri, în campionat și Cupă, „Briliantul” a marcat de șapte ori, ridicându-i mingea la fileu selecționerului Răzvan Lucescu, supărat pe Mutu după escapada din Serbia și hotărât, se pare, să nu-l mai convoace la Națională. Ultima ispravă a lui Adrian a fost, miercuri seară, în sferturile Cupei Italiei, unde Fiorentina a învins, pe teren propriu, Lazio Roma, cu scorul de 3-2, Mutu înscriind de două ori și oferind pasa decisivă la a treia reușită a „Violei”. Românul a punctat în minutele 9 și 44 (din pasele lui Gilardino), ducând scorul la 2-0, iar apoi i-a pasat lui Kroldrup pentru 3-1, în minutul 59. Lazio, la care Ștefan Radu a fost titular integralist, încasând un galben, a marcat prin Zarate (min. 50) și Rocchi (min. 68). Mutu a jucat până în minutul 74, antrenorul Cesare Prandelli oferindu-i o ieșire de gală, în aplauzele spectatorilor. Grație acestor evoluții de clasă, Mutu este omul zilei la Florența, unde site-urile sportive se întrec în laude la adresa lui. Fiorentinanews.com l-a notat pe Adrian cu 8 pentru jocul contra lui Lazio, punctând: „Mutu este esențial pentru Fiorentina. Face spectacol la fiecare meci. Are șapte goluri în cinci meciuri”. Goal.com l-a considerat pe român omul meciului Fiorentina - Lazio, apreciind că „a dus-o de unul singur pe Viola în semifinalele Cupei”, iar pe site-ul Firenzeviola s-a scris că Mutu a făcut un meci aproape perfect. Mutu a ajuns la 65 de goluri marcate pentru Fiorentina, urcând pe locul cinci în topul all-time al puncherilor Violei. „Fenomenul” a punctat în noul an în trei meciuri de Serie A, Siena - Fiorentina 1-5 (un gol), Fiorentina - Bari 2-1 (1), Fiorentina - Bologna 1-2 (1), și în două de Cupă, în care a reușit câte o „dublă”, Fiorentina - Chievo 3-2 și Fiorentina - Lazio 3-2.