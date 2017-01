Adrian Mutu a anunţat data când se va retrage de la Naţională

Adrian Mutu a anunțat data când se va retrage de la Națională

Atacantul formației Ajaccio din Ligue I, Adrian Mutu (34 ani) și-a programat data când va pune ghetele în cui la Națională.„Îmi închei cariera la Națională, după turneul din Brazilia. Vreau să pun ghetele în cui, să mai lăsăm și pe alții”, a spus Mutu.Adrian Mutu crede că a venit vremea să lase locul generației noi de tineri, printre care are și câțiva jucători favoriți.„Sunt ceva jucători. Eu am o afinitate pentru Grozav și Maxim. Acum, anii vor decide. Să îmi ia locul, e cam greu. Eu nu o să joc până la 80 de ani la Națională”, a mai adăugat Adrian Mutu.Adrian Mutu are 75 de meciuri și 34 de goluri pentru echipa națională a României și este la un gol distanță de a depăși recordul lui Gheorghe Hagi, care a înregistrat 35 de goluri în 124 de meciuri în tricoul României.