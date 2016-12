Adrian Georgescu va trece la cârma CSS 1 la 1 septembrie

Adrian Georgescu a fost recent propus pentru funcția de director al CSS 1 Constanța, însă până la sfârșitul lunii acesteia rămâne pe postul său actual, de director al CSS Medgidia. Numirea în noua funcție se va face la data de 1 septembrie.„Nu am primit încă numirea oficială. În momentul în care o să am hârtia în mână, după 1 septembrie, o să pot să îmi văd obiectivele de viitor. Deocamdată sunt în stand-by, mă ocup în continuare de CSS Medgidia. Acum am încheiat un cantonament cu echipa de handbal junioare III. Am fost la Predeal pentru zece zile de stagiu, unde am avut câteva meciuri de verificare. Acum, când venim acasă, vom începe antrenamentele pe nisip”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Adrian Georgescu.