Adrian Cristea, transferat la STEAUA!

Ştire online publicată Miercuri, 31 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Adrian Cristea este ultimul transfer al Stelei. Roș-albaștrii i-au uimit pe toți, aseară, când au anunțat că s-au înțeles cu mijlocașul de 29 de ani, acesta evoluând într-o zonă a terenului în care, pe hârtie, campioana este acoperită. Mijlocașul a recunoscut că nici el nu se mai aștepta să primească o ofertă de la un club de talia formației lui Reghecampf și s-a declarat impresionat de gestul lui Becali, care a ținut să discute personal cu el, deși este în închisoare.“Mă bucur că s-a realizat acest transfer. Sincer să fiu, nu mă așteptam nici eu. M-a luat și pe mine prin surprindere. Am rămas aproape fără cuvinte când am fost sunat de domnul Gigi Becali din închisoare. Am discutat câteva minute, timp în care mi-a spus că mă apreciază și că mă vrea la Steaua foarte mult. Nu mă așteptam niciodată să mă sune din închisoare“, a spus Cristea pentru Digi Sport.