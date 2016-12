Adio Europa! Dinamo, în insolvenţă / "Sunt dispus să vând clubul"

Adio Europa! Dinamo, în insolvență / "Sunt dispus să vând clubul"

Ştire online publicată Miercuri, 14 Mai 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Ionuț Negoiță a făcut o cerere către tribunalul București, prin care solicită oficial ca Dinamo să intre in insolvență. Chiar dacă acționarul majoritar a achitat unele restanțe prin care clubul a obținut cele două licențe, de a participa în Europa League, dar și în Liga I, "câinii" nu vor mai juca în competițiile UEFA. Intrarea în insolvență interzice unei echipe participarea în cupele europene, informează prosport.ro."Am preluat clubul Dinamo Bucuresti in luna martie a anului trecut. Judecand in mare parte cu sufletul, am simtit atunci ca trebuie sa salvez acest club. Si am facut-o, clubul Dinamo obtinand in doua randuri licenta necesara pentru a ramane in prima Liga.Efortul a fost unul enorm si a insemnat o investitie de peste 14 milioane de euro. Fata de ultimii ani, in conditiile unor datorii enorme mostenite in urma unui DECENIU CRIMINAL din istoria lui Dinamo, am reusit sa aducem echipa pe un loc patru, pentru prima oara dupa o lunga perioada in care formatia s-a clasat sub aceasta pozitie.Vorbeam despre un deceniu criminal din istoria lui Dinamo, pentru ca acest club a fost JEFUIT in mai multe feluri de-a lungul acestei perioade, fie ca vorbim despre episoade clare astazi, precum Dosarul Transferurilor, fie despre episoade ce s-au petrecut in spatele usilor inchise. Astfel, au rezultat transferuri, contracte cu jucatori ori contracte comerciale foarte paguboase pentru club, dar extrem de avantajoase pentru unii dintre fostii actionari sau firmele acestora. Rezultatul JAFULUI a fost unul extrem de dureros si palpabil: un club afundat in datorii, aproape fara nicio sansa la viitor.Spun aceste lucruri cu gustul amar pe care poate sa-l aiba un dinamovist de buna credinta, care a riscat totul pentru a salva acest club.Mai bine de sase luni am cautat parteneri sau oameni dispusi sa preia Dinamo. Cei cu care m-am intalnit, nejudecand cu sufletul, ca mine, mi-au transmis foarte clar: acest club trebuie intai vindecat de cancer, pentru a putea purta discutii serioase.Concluzia generala si unanima este ca, in acest moment, singura solutie pentru ca viitorul lui Dinamo sa existe este reorganizarea prin insolventa si crearea unui moment zero.Am cautat toate solutiile posibile si am sperat pana in ultimul moment. Ce s-a intimplat insa recent a fost picatura care a umplut paharul, picatura care m-a convins ca acest club, fara o reforma radicala, nu mai are nicio sansa la viitor. O noua datorie de citeva milioane a aparut din senin. Este vorba despre taxele de publicitate neplatite de club in ultimii cinci ani.In conditiile in care, aproape in fiecare saptamana din ultimul an de zile, au aparut tot felul de noi datorii facute in trecut si lasate la dospit in sertare pana a venit momentul oportun, clubul trebuie trecut prin acest proces, fie si doar pentru a afla odata pentru totdeauna care este proportia reala a JAFULUI derulat in ultimul deceniu la Dinamo.Pina atunci, imi exprim inca o data intreaga disponibilitate de a coopta sau de a vinde acest club unui partener care poate face mai mult decat fac eu pentru DINAMO.A nu se intelege ca abandonez clubul Dinamo. De-a lungul intregului proces demarat, voi ramane alaturi de echipa si voi sustine cheltuielile de functionare. In plus, voi cauta solutii pentru redresarea acestei situatii.Pentru unii, care nu inteleg dimensiunea JAFULUI de la Dinamo, aceasta zi poate fi una trista. Vreau sa-i asigur pe toti dinamovistii ca aceasta zi inseamna renasterea. Este prima zi din viitorul lui Dinamo. Singurul viitor care poate exista - unul in care trebuie sa stim sa suferim pentru a ne putea bucura la final, unul in care trebuie sa intelegem ca pentru a ne vindeca e nevoie sa ne tratam. Chiar daca acest tratament este extrem de dureros.Astazi, mai mult ca oricand, toata suflarea dinamovista trebuie sa stranga randurile. Dinamo va redeveni ceea ce a fost odata. Numai impreuna putem reusi.Ionut NegoițăPreședinte FC DINAMO BUCUREȘTI