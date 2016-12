ACS Frontiera Tomis şi-a adjudecat Cupa Regelui la oină

ACS Frontiera Tomis și-a adjudecat Cupa Regelui la oină

Sâmbătă, pe stadionul „Arcul de Triumf” din București, au avut loc finalele Cupei Regelui la oină, evenimente organizate de Federația Română de Oină, sub înaltul Patronaj al Majestății Sale Regele Mihai l, în colaborare cu Ministerul Tineretului și Sportului și CS Straja București.Finala mare, disputată între ACS Frontiera Tomis Constanța și CS Straja București, s-a terminat nedecis, scor 16-16, și, pentru prima dată în istoria competiției, câștigătoarea a fost decisă după executarea celor cinci lovituri de departajare. Momentul de dramatism a fost savurat de publicul numeros prezent la finală, fiecare lovitură fiind trăită și apreciată la maximă intensitate. În final, echipa constănțeană a reușit să se impună cu scorul de 5-1 și a fost desemnată câștigătoarea din acest an a Cupei Regelui, ajunsă la a IV-a ediție.Festivitatea de premiere a fost oficiată de Alteța Sa Regală Principele Radu, care a ținut să felicite toate echipele pentru efortul și spectacolul oferit.În finala mică, CS Energia Râmnicelu (Buzău) a învins cu 18-6 pe CS Politehnica Cluj.„Competiția a decurs extrem de bine. Nu degeaba am stabilit finalele sâmbătă, deoarece s-au sărbătorit 150 de ani de regalitate în România și 30 de ani de la succesul Stelei la Sevilla. Toate cele patru echipe merită felicitate, deoarece au jucat foarte bine și au făcut o bună propagandă oinei. Au venit copii de la Brașov, Mioveni, Constanța să vadă meciurile de oină și este un lucru îmbucurător faptul că prezentăm din ce în ce mai mult interes. Suntem foarte recunoscători Ministerului Tineretului și Sportului, dar și Federației Române de Rugby pentru faptul că ne-au pus la dispoziție un teren foarte bun, pe care să ne desfășurăm competiția”, a declarat președintele Federației Române de Oină, Nicolae Dobre.