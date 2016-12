ACS Frontiera Tomis, campioană naţională la oină în sală

ACS Frontiera Tomis, campioană națională la oină în sală

Sala „Dumitru Popescu Colibași” din Brașov a găzduit, week-end-ul trecut, returul Campionatului Național de oină în sală pentru seniori, competiție ajunsă la ediția a doua, organizată de Ministerul Tineretului și Sportului, Federația Română de Oină și CJC, în parteneriat cu Direcția pentru Sport a Județului Brașov, Inspectoratul Școlar Județean Brașov și Complexul Sportiv Național Poiana Brașov. Conform informațiilor furnizate de Marius Niculescu, reprezentantul Comisiei mass-media din cadrul FRO, cele cinci formații participante, ACS Frontiera Tomis Constanța, Straja București, Biruința Gherăiești (jud. Neamț), Spicul Horia (jud. Constanța) și Vorona Mare (jud. Botoșani), au oferit un nou spectacol de calitate, încheiat cu următoarele rezultate: Frontiera - Biruința 12-10, Spicul Horia - Vorona Mare 2-2, Biruința - Straja 8-17, Frontiera - Vorona 21-4, Vorona - Straja 8-18, Frontiera - Spicul 9-0, Spicul - Straja 3-13, Vorona - Biruința 12-15, Frontiera - Straja 14-19, Spicul - Biruința 0-14. Clasament final: 1. Frontiera 22 puncte, 2. Straja 20 p, 3. Biruința 17 p, 4. Vorona Mare 12 p, 5. Spicul Horia 9 p. „Am asistat la jocuri de bună calitate, desfășurate în spirit de sportivitate, un merit având și arbitrii competiției, Nicolae Păsărică și Dumitru Răsărit, care au impus acest lucru de la debutul turneului. Oina în sală este deja o certitudine a spectacolului și, chiar dacă am organizat abia a doua ediție, consider că toate echipele ne-au demonstrat că sunt interesate de un astfel de turneu”, a declarat președintele FRO, Nicolae Dobre. „Am simțit o mare bucurie că am luat trofeul. Felicit echipele adverse pentru contribuția la realizarea unei competiții foarte frumoase”, a spus căpitanul de echipă al Frontierei, Mihai Georgescu. Curs de formare pentru arbitri Tot la sfârșitul săptămânii trecute, Federația Română de Oină a organizat, la Hotelul „Caraiman” din Poiana Brașov, un curs de formare pentru arbitri. Participanților le-au fost prezentate teme precum „Scurtă prezentare a jocului de oină”, susținută de vicepreședintele FRO, prof. Călin Moje, „Activitatea arbitrului pe perioada dinaintea începerii jocului“ (Vasile Borodi), „Comportamentul arbitrilor pe parcursul jocului” (N. Păsărică), „Sancțiuni pe care le poate aplica arbitrul - înainte, în timpul jocului și după încheierea acestuia” (Ion Enache și „Noțiuni de prim ajutor” (Eveline Lisenco, secretar general al FRO). După partea teoretică, au urmat testările fizice și lecțiile practice, desfășurate pe stadionul din incinta Complexului Sportiv Național Poiana Brașov. Cei care au dorit să devină arbitri cu acte în regulă au fost supuși unui test de evaluare a cunoștințelor, după care au primit certificatele de absolvire și legitimațiile de arbitri de oină. Președintele Comisiei de Arbitri a FRO, V. Borodi, a anunțat că testul a fost trecut de 25 de candidați, astfel încât baza de selecție a unor arbitri valoroși a devenit optimă.