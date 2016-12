„Acest egal ne ajută foarte puţin“

Dennis Șerban, directorul tehnic al Farului:

„Acest egal ne ajută foarte puțin“

La meciul cu Sportul Studențesc, Dennis Șerban și-a intrat în pâine ca director tehnic la Farul, luând loc pe banca tehnică și dând chiar indicații jucătorilor în timpul confruntării. „Deși acest egal ne ajută foarte puțin, până la urmă suntem mulțumiți cu el, având în vedere condițiile în care am jucat. Mai mult nu puteam scoate astăzi (n.n. - ieri). Era greu să câștigăm, după cum a decurs jocul. Mă abțin de la a comenta arbitrajul. Niciodată nu am făcut-o, indiferent dacă am fost dezavantajat sau nu. Oricum, nu suntem mulțumiți de poziția din clasament. Dacă vrem să promovăm, e obligatoriu să câștigăm toate cele 11 meciuri rămase, iar apoi să sperăm că Sportul va face pași greșiți. Niciun meci nu seamănă cu altul”, a declarat Dennis. Managerul general al Farului, Vicențiu Iorgulescu, a fost eliminat la faza „roșului“ acordat lui Soare, oficialul „marinarilor” contestând însă trimiterea sa în tribună. Înainte de începerea par-tidei, s-a ținut un moment de reculegere în memoria victimelor accidentului aviatic din Rusia.