Aceiaşi „marinari“, altă atitudine

Seria pozitivă a Farului din ultimele trei runde este legată de abordarea mai responsabilă a pregătirii și a meciurilor, de creșterea organizării jocului și de o prestație mult mai bună a compartimentului defensiv. Sigur, și adversarii (FC Argeș, Pandurii, Gaz Metan) au fost de pe alt calapod față de cei dinainte (Steaua, Timișoara, Dinamo, CFR, Urziceni, etc.), dar e sesizabil că jocul Farului a crescut. Nu-i vorbă, și în disputele cu granzii, „marinarii” au avut momente și perioade bune de joc, dar, din diferite motive (ratări, greșeli personale, arbitraj), rezultatele au lipsit. Antrenorii Farului pun reușitele din ultimele trei partide (șapte puncte, 4-0 golaveraj) pe seama schimbării atitudinii fotbaliștilor, a îmbunătățirii evoluției apărării și a organizării bune a jocului. „Sunt aceiași jucători, dar se pare că au înțeles ceea ce am dorit de la ei. Am stat foarte mult de vorbă, am încercat să ne apropiem mai mult de ei. Și-au schimbat și atitudinea de la antrenamente și meciuri, ceea ce s-a văzut în special la ultimele partide. Apoi, ceva s-a modificat și la faza de apărare. În ultimele trei etape, nu am mai luat gol, iar când se întâmplă așa altfel abordezi jocul. Cred că de mult timp nu am mai avut o serie de trei meciuri fără gol primit. Se vede că linia de fund a început să se omogenizeze. Băieții se dublează, se înțeleg între ei. Le trebuie însă timp. Să schimbi o întreagă linie între tur și retur este foarte greu”, a declarat Cristi Cămui, consilierul tehnic al Farului, căruia îi pare rău însă că aceste elemente pozitive nu au apărut mai devreme: „Dacă aveam aceleași atitudine, determinare și organizare a jocului și până acum, probabil agoniseam mai multe puncte. Regretele sunt însă tardive”. Un rol important în revenirea Farului îi aparține și căpitanului George Curcă, imbatabil în poartă, sigur, fără ezitări și cu destule intervenții de senzație în cele trei partide. În meciul cu Gaz Metan Mediaș, antrenorii Farului au aruncat în luptă, în repriza a doua, numai puști (Alibec, Matei și Daniel Florea). „După cum ați văzut, am terminat meciul cu trei atacanți foarte tineri, care și-au creat ocazii. S-a văzut însă că încă nu au maturitate. Dacă făceam 3-0, stăteam și noi mai liniștiți pe final. Alibec a avut trei ocazii, Matei una, dar e îmbucurător că și ei țin pasul cu ceilalți și sperăm ca, în timp, să arate mai mult și să prindă posturile de titular. Sunt jucători crescuți la noi, sperăm ca în timp să confirme. Spectatorii vin când obții rezultate sau când ai faze de poartă electrizante, cum am avut noi pe finalul meciului cu medieșenii”, a mai spus Cămui. Două zile de pauză Având în vedere că meciul cu CS Otopeni se joacă miercuri, 10 iunie (la zece zile după confruntarea cu Gaz Metan), tehnicienii fariști au hotărât să le dea pauză jucătorilor două zile, ieri și astăzi, urmând a începe pregătirea de mâine. Duminică, după partida cu Gazul, „marinarii” care au jucat sâmbătă au avut o ședință de refacere, la stadion, ceilalți efec-tuând un antrenament. Pregătirea de până la meciul din ultima etapă prevede numai antrenamente, la Constanța, fără vreun meci amical. Ieri, conducerea și antrenorii Farului, dar și unii jucători, precum Gerlem sau Larie, au asistat, în prima parte a zilei, la finalele „Cupei Hagi”. În această săptămână, este așteptat și verdictul de la TAS în cazul „Nocturna”.