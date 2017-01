Ion Marin, antrenorul principal al Farului:

„Aceasta a fost echipa pe care am putut să o aliniem“

Antrenorul Farului a deplâns problemele de lot cu care s-a confruntat, a criticat faza din care „rechinii“ au primit gol, dar a și subliniat apariția în joc a celor trei juniori, ca și noul cuplu de fundași centrali de după ieșirea lui Barbu. „Aceasta a fost echipa pe care am putut să o aliniem astăzi (n.n. - ieri). Din păcate, seria accidentărilor continuă la Farul. Ieri (n.n. - marți), un RMN a arătat că Chico are leziune fibrilară. După meciul de la Iași, Vlas, Șchiopu și Maxim au probleme la genunchi. Rusmir e accidentat, iar Gerlem, deși refăcut în totalitate, nu e pregătit. S-a și văzut. Nu puteam să fac mai repede schimbarea, pentru că Willi nu poate mai mult de 10-15 minute. La toate acestea, s-a adăugat și accidentarea lui Barbu, pe care se pare că l-am pierdut până la finele turului“, a spus Ion Marin, la conferința de presă de după meci. „Săpăligă“ a recunoscut că meciul nu a avut un nivel ridicat, dar, în prima parte, Farul a jucat mai bine și putea marca. „După pauză însă, ușor-ușor, am scăzut la ritmul jocului, mai ales cei mici. Pentru mine a fost o bucurie totuși să văd că au făcut față unui joc de Liga 1. Meciul decurgea spre prelungiri, însă, din păcate, a venit acel aut, iarăși un moment fix tratat cu superficialitate, din care am luat gol“, a punctat tehnicianul farist. „Cupa nu era un obiectiv pentru noi, însă ne doream victoria. Este o ieșire tristă din competiție, dar, pe undeva, aș putea să subliniez apariția în cadrul jocului a celor trei juniori (Matei, Fatai, Alibec) și un nou cuplu de fundași centrali (Pătrașcu - Rastovac), ce a funcționat“, a mai arătat Ion Marin. Răzvan Lucescu a declarat că victoria echipei sale e „fără dubii și meritată”. În opinia tânărului tehnician, poate că nu a fost un joc foarte spectaculos, dar disputat și de luptă. Prima repriză a fost destul de echilibrată, însă Farul a jucat mai arțăgos, mai determinată, mai dispusă la efort și la bătaie, pe când FC Brașov „puțin în vârful picioarelor”. „Am reușit să schimbăm atitudinea după pauză, când, pe lângă gol, am mai avut două ocazii mari. Meciurile de Cupă sunt speciale, trebuie să ai răbdare”, a mai spus Lucescu jr.