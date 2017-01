Academia „Gheorghe Hagi“ trimite şase fotbalişti la loturile naţionale

Academia „Gheorghe Hagi“ trimite șase fotbaliști la loturile naționale

Echipa națională de fotbal Under 16 a României (jucători născuți în 1995) va susține, pe 15 și 17 martie, în depla-sare, două meciuri de verificare contra reprezentativei similare a Germaniei. Selecționerul Cristian Sava a definitivat lotul cu care va aborda cele două teste, nu mai puțin de cinci jucători aparținând Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi”. Cei cinci jucători convocați sunt Alexandru Taciuc, Ionuț Vînă, Alexandru Tîrnovan, Mihai Bălașa și Robert Hodorogea, care s-au prezentat deja la Mogoșoaia, la reunirea lotului. România U16 se pregătește pentru primul tur preliminar al Campionatului European. Tricolorii mici fac parte din Grupa a 2-a preliminară și vor juca, pe 24, 26 și 29 octombrie 2011, în mini-turneul din Portugalia. România U16 va întâlni Finlanda (24 octombrie), Rusia (26 octombrie) și Portugalia (29 octombrie) și are nevoie de o clasare pe primele două locuri pentru accederea în Turul de Elită (primăvara lui 2012). *** Un alt fotbalist al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” convocat la loturile naționale este Alexandru Buzbuchi. El a fost chemat „la arme” de selecționerul Ovidiu Stângă, la lotul național Under 18, pentru cele două teste pe care România U18 le va susține contra echipei similare a Israelului, pe 21 și 23 martie, în deplasare. România U18 se pregătește pentru primul tur preliminar al Campionatului European. Jucătorii lui Ovidiu Stângă fac parte din Grupa a 3-a preliminară, urmând a înfrunta naționalele Italiei (6 octombrie), Azerbaidjanului (8 octombrie) și Suediei (gazda turneului, 11 octombrie). Primele două clasate vor obține calificarea la Turul de Elită.