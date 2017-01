Abramovici a cheltuit 800 de milioane de euro de când a preluat pe Chelsea

Chelsea Londra a anunțat bilanțul financiar pe ultimul an și, în ciuda faptului că i-au crescut veniturile cu 25 la sută, gruparea de pe „Stamford Bridge” a raportat pierderi de 74,8 milioane de lire sterline, aproximativ 110 milioane de euro, informează publicația „The Guardian”. Chelsea a raportat venituri de 190 de milioane de lire sterline, ceea ce face din gruparea londoneză clubul cu cele mai mari venituri din Anglia, după Manchester United, cu venituri de 212 milioane de lire sterline. În ciuda acestor sume importante, Chelsea are în continuare pierderi, deoarece nu a reușit să scadă cheltuielile decât cu 7 la sută, ceea ce face ca echipa lui Roman Abramovici să aibă un deficit de 74,8 milioane de lire sterline pe anul financiar 2006-2007. Magnatul rus a cheltuit, de la preluarea echipei, în 2003, 578 milioane de lire sterline (peste 800 de milioane de euro), ceea ce înseamnă 204.931 lire sterline pe zi, sau 8.539 lire sterline cheltuite pe oră. Chelsea și-a redus considerabil sumele cheltuite pe transferuri, doar 11,7 milioane de lire sterline în 2007, față de cele 85,5 milioane cheltuite în 2006, sau cele 126,7 din 2005. Mai mult, gruparea londoneză și-a schimbat politica de transferuri, fiind interesată mai nou de jucători tineri a căror valoare să crească în timp, decât să transfere vedete, așa cum obișnuia până acum. Președintele executiv al lui Chelsea, Peter Kenyon, a declarat că gruparea pe care o conduce are ca obiectiv să ajungă pe plus începând cu 2010. „Nu este deloc lipsit de ambiție să spui că, în zece ani, vrei să devii recunoscut ca o grupare de top în fotbalul internațional. Principala măsură pe care trebuie să o luăm acum este să reducem sumele investite în transferuri și se poate vedea un trend în acest sens. Sunt aproape sigur că nu îl vom cumpăra la vară pe Ronaldinho. Întotdeauna ne uităm la vârstă pentru a păstra un echilibru“, a declarat Kenyon. Chelsea va juca, duminică, finala Cupei Ligii, împotriva celor de la Tottenham, iar în cazul în care o va câștiga, Abramovici va scoate din buzunar încă 800.000 de lire sterline, bani promiși ca bonus pentru adjudecarea acestui trofeu.