New Brighton - CS Cleopatra Mamaia 19-36, în turneul din Anglia

A treia victorie în patria rugby-ului

Rugbiștii juniori de la CS Cleopatra Mamaia fac furori peste Canalul Mânecii. Constănțenii au înregistrat cea de-a treia victorie din tot atâtea posibile în turneul de la Liverpool și i-au făcut pe britanici să-și scoată jobenul în fața steagului României. Parcurs perfect al echipei Cleopatra în stagiul din Anglia. Miercuri seară, la lumina reflectoarelor, băieții antrenați de Cristian Brănescu și Marian Nache au făcut o nouă victimă: New Brighton, formație care evoluează în Liga nordică a Marii Britanii, în componența căreia s-au regăsit seniori și juniori. Repriza întâi a stat sub semnul echilibrului, gazdele presând mai mult și intrând la cabine în avantaj, 19-12. După pauză, constănțenii au împins jocul spre 22-ul advers, au dominat grămada, au câștigat multe baloane utile în margine și s-au impus finalmente cu scorul de 36-19. Au marcat Puișoru, Bucevschi, Pîrvu, Petreanu, Ciucă, Zapan (câte un eseu) și Munteanu (trei transformări). Antrenorii dobrogeni au folosit următorul XV de start: Zapan, Hîncu, Graur, Anca, Munteanu, Bărăș, Damian, Petreanu, Bucevschi, Puișoru, Pîrvu, Trandafir, Ciucă, Tiron și Florea, pe parcurs fiind rulați și ceilalți componenți ai lotului. Cu 20 de minute înainte de ultimul fluier, la scorul 24-19, Nicolae Lascu a primit direct cartonașul roșu, pentru o ieșire nesportivă - a lovit un adversar cu piciorul, într-o fază în care ambii jucători erau căzuți la pământ. CS Cleopatra va susține următorul meci mâine, de la ora 14.30, cu echipa de tineret Wirral, duminică, la ora 8.30, fiind planificată decolarea spre România. Sportivii vor ajunge la București în jurul orelor 13.30, ultima etapă a drumului spre casă urmând a fi parcursă cu autocarul. Titlul național, obiectivul în campionat „Suntem mulțumiți de evoluția jucătorilor noștri și de faptul că, după mulți ani, am făcut să se vorbească frumos în Anglia despre rugby-ul românesc. A fost o bună pregătire pentru echipă, un stagiu de care aveam mare nevoie, deoarece ne așteaptă un retur dificil de campionat, în care țintim titlul național“, a declarat, pentru „Cuget Liber“, președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan.