A ridicat sala în picioare! Victorie cu emoţii pentru Simona Halep!

A ridicat sala în picioare! Victorie cu emoții pentru Simona Halep!

Ştire online publicată Luni, 08 Februarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Simona Halep a ridicat sala Polivalentă din Cluj în picioare, grație victoriei uluitoare înregistrate în fața Petrei Kvitova, scor 6-4, 3-6, 6-3. Astfel, Halep și-a luat revanșa în fața delegației cehe, după ce, ieri, a cedat inexplicabil în fața Karolinei Pliskova.A treia jucătoare a lumii a început în forță partida cu Kvitova, hotărâtă să nu mai repete greșelile din partida pierdută, sâmbătă, în fața Karolinei Pliskova. Ea a făcut break în primul ghem, dar și-a cedat imediat serviciul la 0. La scorul de 2-2, Simona Halep și-a intrat în ritm și s-a desprins pe tabelă, reușind al doilea său break. Din acel moment jucătoarea română nu a mai cedat conducerea, chiar dacă Kvitova a mai reușit să își adjudece un ghem la 0.Anterior, Simona Halep (24 de ani) și Petra Kvitova (25 de ani) se mai întâlniseră de două ori, de fiecare dată impunându-se jucătoarea română. Precedentele două meciuri au avut loc în 2013, în finala turneului de la New Haven, scor 6-2, 6-2, și în semifinale la Madrid, scor 6-7 (7), 6-3, 6-2.Învinsă în debutSimona Halep, numărul trei mondial, a fost învinsă de Karolina Pliskova cu 6-7 (4), 6-4, 6-2, sâmbătă, în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, în primul meci de simplu al întâlnirii care opune echipele de tenis ale României și Cehiei, în primul tur al Grupei Mon-diale a Fed Cup.Simona Halep a declarat că este foarte tristă că a pierdut meciul de deschidere al întâlnirii de Fed Cup dintre echipele României și Cehiei, dar a recunoscut că adversara ei, Karolina Pliskova, a meritat să câștige.„Sunt bucuroasă că am putut să joc aici, sper că nu am dezamăgit prea mulți suporteri. Mi-am dorit foarte mult să câștig, dar nu am reușit. Am fost foarte aproape din nou, din păcate de o perioadă nu mai reușesc să închei meciurile. Contra ei e greu să ai o tactică pentru că nu știi niciodată de unde îți vine mingea. Vine tare și mai tare tot timpul. Am încercat să o alerg, pentru că din alergare nu dă prea bine, dar azi a dat câteva mingi. Cred că pe partea mea trebuia mai mult noroc la anumite mingi. Nu a fost ușor să termin meciul cu o înfrângere, chiar sunt foarte tristă că am pierdut. Dar e tenis, mai avem șanse, sper să câștige Monica și mâine să fiu mai bine și să câștig și eu. Nu e ușor, dar trebuie să merg mai departe. Cred că Pliskova a fost solidă șia meritat să câștige azi (n.r. sâmbătă)”, a spus numărul trei mondial.