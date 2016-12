A murit un fost mare jucător de rugby din Constanţa

2

Condoleante

Cuvintele nu imi sunt de nici un ajutor in a-mi exprima regretul pe care-l simpt in aceste momente.L-am cunoscut,l-am apreciat si admirat ca un bun adversar,coleg si prieten.Lumea rugbystica din Constanta si cea a Frunzei de stejar este de acum mai saraca prin plecarea lui in lumea celor buni si drepti.Dumnezeu sa-i vegheze somnul de veci!Sincere condoleante familiei!