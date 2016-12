A murit handbalul feminin constănţean!

De CS Tomis, după patru decenii de tradiție, s-a ales praful

A murit handbalul feminin constănțean!

Momente dramatice pentru handbalul feminin constănțean. CS Tomis a intrat în moarte clinică, clubul este dezorganizat, jucătoarele au părăsit echipa, iar autoritățile nu numai că i-au întors spatele, ci chiar i-au pus gând rău.Am urmărit declinul (provocat) al CS Tomis cu mare atenție. Încă din toamna anului trecut, am tras repetate semnale de alarmă, referitoare la situația acestui club de mare tradiție al Constanței, aflat pe marginea prăpastiei. Din păcate, ceea ce am scris s-a adeverit, iar la ora actuală, din partea autorităților locale, nu mai există niciun interes pentru handbalul feminin.Ajunse la limita suportabilității, duse la infinit cu vorba că-și vor încasa restanțele financiare, handbalistele au părăsit echipa, unele dintre ele cu lacrimi în ochi. În consecință, suntem în data de 8 iulie și, în lotul Tomisului, nu mai sunt decât 4 (patru!!!) jucătoare, iar acestea, neplătite, vor să-și depună memorii la federație, pentru a fi declarate libere de contract. De reluarea pregătirilor, nici nu poate fi vorba!Până și simbolul echipei, Aneta Barcan, a predat armele: „Este cel mai mare regret al vieții că am plecat de la Constanța. Aici am simțit ce înseamnă spiritul de echipă, performanța, aprecierea, dar ceea ce s-a întâmplat în ultimele opt luni întrece orice limită. S-a demonstrat că autoritățile locale nu mai vor handbal feminin!”.Căpitanul s-a transferat la CSM Ploiești, Alexandra Iovănescu și Nicoleta Rusu, la HCM Roman, Diana Pătru și Mihaela Pătuleanu, la CSM Craiova, Cristina Zamfir, la Rulmentul Brașov, Ștefania Florea, la U Cluj, iar Oana Cârstea e și ea pe picior de plecare.La capitolul bancă tehnică, lucrurile sunt iarăși nelămurite. Nu a fost numit un antrenor principal, iar Mihaela Pîrîianu, care s-a ocupat de pregătirea echipei pe finalul campionatului trecut, ar putea rămâne doar secund, bineînțeles dacă va mai avea pe cine antrena și dacă i se vor onora cerințele.Așadar, o echipă cu o tradiție de peste patru decenii (30 de ani doar în Liga Națională!) este la un pas de a fi desființată. Istoria e dată la gunoi. Interesele sunt mai importante!v v vUn mesaj dezarmant a fost postat pe site-ul clubului: „Aneta Barcan a părăsit Tomisul. După două sezoane, în care a pus umărul la atingerea celor mai importante performanțe a grupării de la malul mării din ultimii 25 de ani (locul trei, în sezonul 2010-2011 și calificarea în optimile Cupei Cupe-lor), căpitanul a capitulat. Cu demnitate. A crezut în salvarea corabiei constănțene până în ultima clipă, a fost liantul care a unit un colectiv așa cum handbalul feminin constănțean nu mai avusese de mulți ani. A reușit, într-un timp atât de scurt, să devină un simbol al Tomisului, echipă asupra căreia și-a pus amprenta, prin profesionalism și devotament, mai mult decât au reușit jucă-toare poate mai talentate (unele descope-rite și formate la Constanța!), dar pentru care culorile clubului n-au reprezentat niciodată mai mult decât o sintagmă fără conținut. Pentru tot, lumea handbalului con-stănțean îți mulțumește, Aneta Barcan! Mult succes la noua ta echipă”. Trist, foarte trist…