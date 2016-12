A murit Carmen Marinescu

1

carmen marinescu

Locuiesc la 2000 de km de Constanta mea, dar am fost alaturi de Carmen Marinescu in mod constant de acum 40 de ani, din vremea in care faceam primii pasi in echipa de volley Farul , alaturi de stelele volleyului romanesc. Ieri, odata cu moartea "surorii mele", a murit o parte din mine, va ramane pentru totdeauna un gol imposibil de culmat; sunt sigura, Carmen cu modul ei unic si special in care a afruntat viata in toate sectoarele, va ramane in inima a celor care au cunoscuto.. Astazi, preocuparea mea se indreapta spre Alexandru, fiul sau adorat, ramas orfan, practic singur pe lume si care va avea nevoie de ajutor nu numai psicologic. Alexandru e student in ultimul an la Facultatea de Telecomunicatii in cadrul Institutului de Marina.