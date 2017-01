A jucat cu Mutu, Gică Popescu şi Ionuţ Lupescu şi a a ajuns taximetrist în Anglia. Povestea unui fost fotbalist din Liga I

A jucat cu Mutu, Gică Popescu și Ionuț Lupescu și a a ajuns taximetrist în Anglia. Povestea unui fost fotbalist din Liga I

Alin Rus, fost fotbalist profesionist din România, la Gloria Bistrița sau Pandurii Târgu Jiu, a devenit șofer de taxi la Yeovil și joacă la echipa de amatori Gillingham Town, se arată într-un material publicat pe thisissomerset.co.uk."Speranțele sale de a semna cu Yeovil Town au fost risipite, atunci când DVD-ul cu performanțele sale nu i-au impresionat pe antrenorii echipei. S-a resemnat și a rămas la taximetrie, însă șeful său a auzit că are o carieră de 12 ani ca fotbalist în România, astfel că l-a trimis la echipa Gillingham Town", menționează sursa citată.Alin Valer Rus, al cărui nume în articol este scris Alim, are 36 de ani, locuiește la Yeovil și a jucat peste 250 de meciuri în campionatul României, împotriva unor mari fotbaliști români."Am debutat la Gillingham Town în noiembrie, nu e același standard dacă sunt fericit că joc din nou. Gillingham este o echipă bună, cu oameni buni. Mi-a plăcut foarte mult. Voiam să joc la Yeovil dar acolo se schimba antrenorul, poate de asta nu am ajuns. Am jucat contra lui Mutu, Gică Popescu sau Ionuț Lupescu. Toți au fost jucători buni, dar și Gillingham are jucători buni, iar managerul este un băiat de treabă" , a spus Alin Rus.Autorul articolului notează că Alin a jucat 12 ani în Liga I la Gloria Bistrița și Pandurii, unde era plătit cu aproximativ 5.000 de euro pe lună. El vrea ca după ce va câștiga destui bani din taximetrie, să-și aducă soția și cei doi copii în Anglia. Alin Rus consideră că Liga I poate fi comparată cu a doua divizie din Anglia.Managerul Gillingham Town, Adrian Foster, spune că Alin Rus este un jucător de clasă. "Yeovil Town s-a uitat pe DVD la Alin, dar probabil au crezut că este puțin cam bătrân pentru ei. Sunt bucuroși să-l avem aici. Este un jucător deosebit. Soția mea lucrează la compania de taximetre, mi-a spus de situația lui Alin, așa că l-am chemat să-l vedem. Era clar că a jucat la un nivel mai înalt. Nu vorbește prea bine engleza, dar vine alături de prietenul lui din România, Sebastian, care îi transmite instrucțiunile mele. Nu avem mulți jucători străini în această ligă, așa că e bine că avem pe cineva diferit", a spus Foster.