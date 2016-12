A IV-a ediţie a turneului de fotbal „Cupa Stelelor Estului“, la Ovidiu

A IV-a ediție a turneului de fotbal „Cupa Stelelor Estului“, la Ovidiu

Academia de fotbal „Gheorghe Hagi” va organiza a IV-a ediție a turneului internațional de juniori „Cupa Stelelor Estului”, în perioada 8-11 septembrie, pe stadionul Central al Academiei, de la Ovidiu, iar intrarea spectatorilor va fi liberă. La această competiție, vor participa juniorii născuți după 1 ianuarie 1999. La turneu se vor prezenta echipele Galatasaray Istanbul, Cerno More Varna, Academia „Ferenc Puskas” și Academia Hagi. Sistemul de joc va fi fiecare cu fiecare, iar câștigătoare va fi formația cu cele mai multe puncte în clasament. Ca la fiecare concurs, se vor acorda și premii individuale: „Cel mai bun portar al turneului”, „Cel mai bun fundaș al turneului”, „Cel mai bun mijlocaș al turneului”, „Golgheterul turneului” și „Cel mai bun jucător al turneului”. Programul meciurilor este următorul: luni, 8 septembrie, ora 17.00: Galatasaray Istanbul - Academia Puskas, ora 19.00: Academia Hagi - Cerno More Varna; marți, 9 septembrie, ora 17.00: Galatasaray Istanbul - Cerno More Varna, ora 19.00: Academia Hagi -Academia Puskas; joi, 11 septembrie, ora 17.00: Academia Puskas - Cerno More Varna, ora 19.00: Academia Hagi - Galatasaray Istanbul.