A început „Memorialul Toni Alexe” la baschet

De astăzi și până duminică, Sala Sporturilor din Constanța găzduiește turneul internațional de baschet „Memorialul Toni Alexe” - ediția 2013. Turneul este rezervat juniorilor Under 14 (copii născuți în 1999, 2000 și mai tineri) și este organizat de Baschet Club Athletic, în parteneriat cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța.Turneul tradițional „Memorialul Toni Alexe” începe, astăzi, la Sala Sporturilor și reunește echipe din Constanța și București, dar și o echipă de la vecinii noștri din sud-vest.Astfel, la ediția din acest an, au confirmat participarea următoareleechipe: KK Mladost Zajecar - Serbia, BC Laguna București, CSS 1 Constanța, BC Athletic 1 Constanța, BC Athletic 2 Constanța.Sistemul de desfășurare al competiției este „fiecare cu fiecare”,câștigătoarea urmând a fi desemnată în urma clasamentului.„Pe această cale, dorim să mulțumim atât partenerilor, cât și sponsorilor, pentru tot sprijinul acordat în organizarea acestei competiții în memoria celui care a fost Antonio Alexe”, au transmis organizatorii evenimentului baschetbalistic.Cine a fost Antonio AlexeAntonio „Toni” Alexe (21 decembrie 1969 - 21 ianuarie 2005) a făcut primii pași în lumea baschetului sub îndrumarea antrenorului Alexandru Botoș, la echipa Școlii generale nr. 12, cu care a realizat rezultate în campionatele de minibaschet și juniori, apoi cu echipele de divizie școlară la CSS 1 Constanța. Ulterior, a venit promovarea la echipa Farul Constanța, care, la vremea aceea, evolua în prima divizie.Toni Alexe și-a început adevărata carieră sportivă la Dinamo IMPS Oradea, în 1988, sub îndrumarea antrenorului Dan Berceanu, unde a evoluat până în 1993.Următoarea etapă a fost campionatul Ungariei, în care a evoluat între anii 1993 - 2000, la echipele Szolnoki Olaj, Sopron și Fehervar, după care revine în campionatul național, la West Petrom Arad, în anul 2000, unde joacă timp de doi ani. Mirajul cupelor europene îl atrage iar în Ungaria, la clubul FC Szombathely, unde mai evoluează un an, revenind apoi în țară la CSU Asesoft Ploiești. Între 2003 - 2005, obține aici mari satisfacții atât la campionatul intern, cât și în cupele europene, fiind considerat unul din cei mai valoroși jucători ai baschetului românesc din ultimii 20 de ani.A murit în iarna lui 2005, în urma unui accident rutier petrecut pe valea Prahovei.Programul competițieiIată și ordinea desfășurării competiției: Etapa I, astăzi, ora 10.00 - BC Athletic 2 Constanța vs. KK Mladost Zajecar; ora 11.30 - BC Athletic 1 Constanța vs. CSS 1 Constanța; BC Laguna București stă. Etapa a II-a, ora 17.00 - CSS 1 Constanța vs. BC Athletic 2 Constanța; ora 18.30 - BC Laguna București vs. BC Athletic 1 Constanța; KK Mladost Zajecar stă. Etapa a III-a, sâmbătă, ora 10.00 - BC Laguna București vs. CSS 1 Constanța; ora 11.30 - KK Mladost Zajecar vs. BC Athletic 1 Constanța; BC Athletic 2 Constanța stă. Etapa a IV-a, ora 17.00 - CSS 1 Constanța vs. KK Mladost Zajecar; ora 18.30 - BC Athletic 2 Constanța vs. BC Laguna București, BC Athletic 1 Constanța stă. Etapa a V-a, duminică, ora 10.00 - BC Athletic 1 Constanța vs. BC Athletic 2 Constanța; ora 11.30 - BC Laguna București vs. KK Mladost Zajecar; CSS 1 Constanța stă.Festivitatea de premiere va avea loc duminică, la ora 13.15.Andrei ALDEA