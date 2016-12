A început ediţia I a „Cupei de Iarnă“ la tenis cu piciorul

A început ediția I a „Cupei de Iarnă“ la tenis cu piciorul

Sâmbăta trecută, la Complexul Sportiv Club Eden a început prima ediție a competiției la tenis cu piciorul intitulată „Cupa de Iarnă”. În concurs s-au înscris opt echipe, după cum urmează: Bătrânii Cet-ului, Eden Club Team, Fair-play Eforie Nord, Fenerium Eforie Sud, Forța Inel II, Hollywood, Rapid și Vaslui. Meciurile se dispută în formula de trei contra trei. O partidă se desfășoară în seturi de până la 21 de puncte, învingători fiind cei care câștigă primii trei seturi din maximul de 5 posibile. Competiția se va derula în sistem de campionat, fiecare echipă urmând să joace minim șapte partide. La final, pe baza clasamentului se vor desfășura semi-finalele între primele patru clasate: locul I cu locul IV și locul II cu locul III.În prima etapă s-au înregistrat următoarele rezultate: Fair-play Eforie Nord - Vaslui 3-1, Vaslui - Rapid 3-0, Hollywood - Bătrânii CET-ului 3-0, Fair-play Eforie Nord -Eden Club Team 3-1, în timp ce jocul dintre Fenerium Eforie Sud și Forța Inel II s-a amânat.Următoarele meciuri se vor disputa la sfârșitul acestei săptămâni după cum urmează: sâmbătă: ora 18, Hollywood vs Vaslui, ora19 Fair-Play Eforie Nord vs Fenerium Eforie Sud, ora 20, Eden Club Team vs Hollywood. Duminică vor avea loc următoarele întâlniri: 09.30 - Rapid vs Bătrânii CET-ului, 12.30 - Fenerium Eforie Sud vs Forța Inel II, 13.30 - Vaslui vs Eden Club Team.Cristian PAHOMIE