Antrenorul Rapidului, Viorel Moldovan, acuză:

„A fost ofsaid la ambele goluri ale Farului!“

Antrenorul echipei Rapid București, Viorel Moldovan, a declarat, după meciul de campionat de sâmbătă, cu FC Farul câștigat de giuleșteni cu scorul de 3-2, că ambele goluri ale constănțenilor au fost marcate după faze neregulamentare.„Din punctul meu de vedere, ambele goluri ale Farului au pornit din faze neregulamentare. Am văzut două poziții flagrante de ofsaid la reușitele constănțenilor. Sper să fie două greșeli întâmplătoare, nu vreau să mă gândesc mai departe la alte combinații, deși se practică. Vreau totuși să cred că au fost erori neintenționate. Dar, dacă am câștigat, înseamnă că am avut caracter, am avut forță să revenim și mă bucură acest lucru”, a declarat Viorel Moldovan.Tehnicianul Rapidului nu este la prima apreciere răutăcioasă. La conferința de presă premergătoare partidei, Moldovan spusese despre FC Farul că este o echipă „ciudată”.