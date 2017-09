60.000 de ţigarete de contrabandă, confiscate la vamă

60.000 de țigarete de contrabandă, confiscate la vamă

În data de 19.09.2017, în jurul orei 03:30, s-a prezentat pe sensul de intrare în țară autoturismul Fiat Scudo, condus de un cetațean ucrainean în varstă de 31 ani.Pe baza analizei de risc locale efectuate și prin utilizarea echipelor canine ale BVF Siret, lucrătorii vamali au sesizat existența țigaretelor marca MARBLE, marcate cu timbre din Ucraina, ascunse in plafonul dublat al autoturismului și in portiere.La controlul vamal amănunțit efectuat asupra autovehiculului, au fost descoperite un număr de 60.000 bucăți țigarete marca MARBLE, sustrase de la controlul vamal.Persoana implicată în săvârșirea faptei a fost sancționată contravențional în conformitate cu prevederile art. 653 alin.(1) lit.a) si alin.(2) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin H.G. nr.707/2006 (cu modificările si completările ulterioare) cu amendă in valoare de 10.000 lei, țigaretele si autoturismul au fost retinute in vederea confiscarii.