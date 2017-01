3.000 de sportivi şi antrenori in Satul Jocurilor

La Trabzon, Jocurile Mării Negre

3.000 de sportivi și antrenori in Satul Jocurilor

Jocurile Mării Negre, o idee născută cu câțiva ani în urmă, dar materializată abia în această vară, se desfășoară la Trabzon (Turcia) sub semnul competitivității, dar și al prieteniei. „Respect eforturile depuse de Turcia pentru întreaga reușită, iar lucrul acesta se vede în fiecare acțiune, în fiecare loc de competiție sau în Satul Jocurilor, unde s-au reunit peste aproape 3.000 de sportivi și tehnicieni, arbitri și voluntari. Jocurile Mării Negre constituie un important mijloc de promovare a păcii și prieteniei", a declarat Octavian Belu, președintele Agenției Națio-nale pentru Sport. Faptul că România va găzdui ediția din 2010 are încă un ecou favorabil. „România este o forță recunoscută în sportul interna-țional, cu un mare potențial. Constanța, un oraș deosebit, va avea onoarea de a găzdui cea de a doua ediție a Jocurilor, iar acest lucru înseamnă foarte mult pentru acest important eveniment", a explicat viceprim ministrul turc Mehmet Ali Sahin. Ciclistul Adrian Ionescu, pe locul trei Conform informațiilor furnizate de Emanuel Fântâ-neanu, purtătorul de cuvânt al ANS, înotătorii și-au început disputele, ca și luptătorii, cu seriile și tururile preliminarii, în timp ce cicliștii și-au continuat cursa, cu etapa a doua, 75 km, între Rize și Trabzon, încheiată pe o căldură sufocantă. Dacă, în prima etapă, 90 km, Hopa - Rize, formația României (Ionel Rusu, Daniel Țugui, Adrian Ionescu, Lucian Bolbose, Daniel Ivan, Martin Gaber) s-a situat pe locul patru la echipe, iar, la individual, Adrian Ionescu (Compet Prahova) a terminat tot al patrulea, în etapa secundă, Ionel Rusu (Olimpic Team Câmpulung Muscel) s-a clasat pe locul trei.