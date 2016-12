27 august, ziua în care toată lumea face aerobic

Turiștii aflați la mare, dar și constănțenii au posibilitatea de a petrece o zi de neuitat, pe 27 august, la Mamaia, când toată lumea este invitată să participe la „One Day Summer Aerobic Convention“, acțiune organizată de fostul atlet Răzvan Cernat, în parteneriat cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța și administrația locală. „Nu va fi o competiție propriu-zisă, ci o invitație pentru turiști și constănțeni, să vină să facă sport, pentru că mișcarea este cea mai importantă în viață. De aceea, am contactat cei mai buni instructori din Constanța și București, ei vor veni pe litoral pentru a coordona opt tipuri de antrenamente. Între orele de aerobic, am programat sesiuni de dans, dar am pregătit și multe alte surprize. Vreau să mulțumesc, și pe această cale, Direcției de Sport, care ne-a susținut proiectul, dar și sponsorilor, mulți dintre ei cu legături în lumea sportului, pe care ne dorim să-i avem aproape și la edițiile viitoare”, a declarat, în conferința de presă de vineri, de pe terasa Hotelului Sport, Răzvan Cernat. Anul acesta, convenția de aerobic se va desfășura pe durata unei singure zile, dar, începând din 2012, organizatorii doresc să ofere aerobic show timp de două sau trei zile. Așadar, pe Anca Vitenco, Cristina Androne, Elena Stoikova, Andra Grosu, Liora Zytcer, Bianca Anton, Răzvan Cernat și Richmond Bachia îi puteți întâlni, pe 27 august, în piațeta Cazino Mamaia, între orele 9.00 și 20.00. Intrarea este liberă. Participanții sunt rugați să vină cu echipament de sport, iar apa plată și băuturile răcoritoare sunt asigurate de gazde. Programul activităților va fi anunțat permanent de un DJ renumit.