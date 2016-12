24 de echipe înscrise la a treia ediţie a turneului constănţean de minifotbal pentru firme

24 de echipe înscrise la a treia ediție a turneului constănțean de minifotbal pentru firme

Pe data de 15 mai, va începe cea de-a treia ediție a competiției constănțene de minifotbal dedicată firmelor, Cupa Black Sea & Edimar Atletic Club. La linia de start s-au aliniat 24 de echipe.Ieri, în cadrul unei conferințe de presă, a avut loc tragerea la sorți a grupelor.Iată care sunt acestea: Grupa A: Rompetrol, Asociația Colegiu Nautic Român, Dacris Prod B.B.B, Asociația Terra Semper Fidelis Perspectivă pentru Viitor, Țiriac Auto; Grupa B: CS Pompierul, CERT Construct, FC Ovidiu, VDT Construct, Mega Image, Plasty Prod; Grupa C: Carrefour, Auchan City, Fila SH, CEZ Romania, Teco, Fereastra Maxima; Grupa D: Asociația Black Sea Equilibrium, RDS - RCS, Metro, Chimpex, Cora Brătianu, RATC.Obiectivul turneului este îmbinarea sportului cu socializarea, comunicarea și relaxarea după o săptămână de serviciu. De asemenea, acest campionat are și un scop caritabil.„Am introdus împreună cu organizatorii, o taxă de cartonaș. Va fi de 10 lei cartonaș galben și de 30 lei cartonaș roșu. Toți banii care se vor strânge de-a lungul acestui turneu vor fi folosiți pentru a ajuta câțiva copii de la Fundația Arka. O să mai avem și 10 echipamente pe care le vom oferi copiilor de acolo care joacă fotbal”, a declarat Marius Văleanu, reprezentant Edimar Atletic Club.Organizatorii și-au propus ca această competiție să devină una de tradiție, iar numărul firmelor participante să crească de la o ediție la alta. Competiția este organizată sub egida Federației Române de Minifotbal din România.