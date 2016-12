"2015 a fost un an excepţional. Ne-am depăşit condiţia"

Președintele Academiei Hagi, Paul Peniu:

"2015 a fost un an excepțional. Ne-am depășit condiția"

Președintele Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi“, Paul Peniu, este foarte mulțumit de prestațiile echipelor din cadrul clubului.La final de an, Paul Peniu spune cu mândrie că juniorii Academiei își mențin constantă evoluția. La toate categoriile de vârstă, echipele Viitorului obțin victorie după victorie.De la juniori A până la juniori E, micuții fotbaliști se află în fruntea ierarhiilor. De altfel, Academia are înscrise la categoria C două echipe (FC Viitorul I, pe primul loc și FC Viitorul II, pe locul cinci), la categoria D, tot două echipe, care se află pe primele două locuri. La juniori E, Academia are trei reprezentante în campionat: FC Viitorul 2005, pe prima poziție, FC Viitorul II 2005, pe locul trei și Academia Hagi 2006, pe locul cinci.Cu doar câteva zile înainte de Sărbători, reamintim că echipele Academiei ai căror jucători sunt născuți după 1 ianuarie 2006 și 2007 au câștigat titlurile naționale la Memorialele Ola și Ene.„Ne bucurăm că am cucerit titlurile Memorialelor Ola și Ene. La categoriile de vârstă 2006 și 2007 erau singurele titluri care ne lipseau. Pentru noi, 2015 a fost un an excepțional. Suntem apreciată ca fiind cea mai productivă academie, și pe bună dreptate. Rezultatele copiilor vin ca urmare a unui fotbal generos, chiar și la grupele foarte mici de copii au fost printre cei mai apreciați ca mod de abordare a jocului”, a declarat Peniu.v v vDespre echipa de seniori ce activează în Liga I, președintele glumește că este singura formație care nu este lideră. Conducerea clubului este mulțumită de evoluția Viitorului în actualul sezon.Viitorul a încheiat anul cu o victorie și se află pe locul secund (43 puncte), după Astra Giurgiu (46 puncte).„În momentul de față, pot să spun că obiectivul inițial de a accede în play-off este îndeplinit. Suntem o echipă care și-a depășit condiția. Suntem un club cu autofinanțare în proporție de sută la sută. Mai avem până să ne batem la titlu. Cu câțiva sponsori nu e suficient pentru a stabili un obiectiv de a te bate pentru titlu. Suntem pe un loc doi nesperat de niciunul. Ne batem de la egal la egal. Chiar și cu această sincopă cu Steaua, care de ce să nu fim realiști este campioana țării, are cel mai mare buget și cu cei mai buni jucători. Suntem unul dintre cluburile care au promis ceva puținilor suporteri și ne-am ținut de cuvânt”, a mai adăugat Peniu.Managerul tehnic al echipei dobrogene, Gheorghe Hagi, a fost votat antrenorul anului 2015, într-un top realizat de Gazeta Sporturilor, cu ocazia a 50 de ani pe care îi împlinește publicația.